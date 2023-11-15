İsrail ordusundan Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne operasyon

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformundan yaptığı paylaşımda, Şifa Tıp Merkezi'nin belirli bir bölümüne yönelik askeri operasyon yürütüldüğünü belirtti.

Adraee, operasyonun hastane içindeki vatandaşları, sağlık ekiplerini ve hastaları hedef almadığını öne sürdü.

Operasyon öncesinde hastane müdürlüğüne konunun iletildiğini dile getiren Adraee, operasyon öncesinde hastaneden hasta ve sığınanlardan boşaltılması yönünde çabaların gösterildiğine işaret etti.

En az 2 bin 300 kişi hastanede

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonun başlatılacağına dair bilginin Şifa Hastanesi'ne verildiğini doğruladı. En az 2 bin 300 kişinin halen hastanede olduğunu, bunların 650'sinin hastalar, 200-500 arası personel ve 1500'ünün sivil olduğunu söyledi.

"İğrenç bir suç işleniyor"

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne saldırarak bir kez daha iğrenç bir suç işlediğini belirtti.

"İspat edemeyecekler"

Gazze Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "İsrail, Şifa Hastanesi'nin direnişin sevk ve idare merkezi olduğunu ispat edemeyecek" dedi.

Sevabite, İsrail işgal güçleri tarafından Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlenmesinin bir savaş suçu olduğunu söyledi.

İsrail'in, Şifa Hastanesi'nin Gazze'deki direnişin sevk ve idare merkezi olduğunu ispat etmeye çalıştığını ancak bunda başarısız olacağını dile getiren Sevabite, "İşgal güçlerinin, hastaneye silahlar sokarak belirli şekilde düzenleyip görüntülerini çekeceği" tahmininde bulundu.

Sevabite, Şifa Hastanesi'ne ilişkin yaptıkları girişimleri, şöyle anlattı:

"Birkaç gün önce tüm uluslararası örgütlere ve Kızıl Haç'a Şifa kompleksindeki yaralıların kurtarılması için çağrıda bulunduk, ancak onlar yanıt vermeyi reddettiler ve kendilerini işgalin hedefleriyle aynı hizaya getirerek olup bitenlerin sorumluluğunu üstlendiler."