İsrail ordusundan Lübnan'daki Hizbullah'a ait roket rampasına saldırı (Video)
İsrail ordusu, Lübnan’ın egemenliğini ihlal eden saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’da bulunan Hizbullah’a ait bir roket rampasının vurulduğunu duyurarak, saldırının görüntülerini yayınladı.
Vurulan roket rampasının Hizbullah tarafından İsrail’e gerçekleştirilen saldırılarda kullanıldığı öne sürülerek, "IDF, İsrail ve vatandaşlarına zarar verilmesine izin vermeyecek ve Hizbullah’a karşı harekete geçmeye devam edecektir" denildi.