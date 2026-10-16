İsrail ordusundan Suriye’nin güneyinde yeni operasyon

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İsrail ordusuna ait askeri araçların, Suriye’nin güneyindeki Dera ilinin batısında yer alan Abidin Barajı yakınlarındaki bir köye girdiği bildirildi. Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye’nin haberine göre, İsrail’e ait 10 askeri araç Golan Tepeleri’ne komşu bölgeye ilerledi. Askeri hareketlilik sırasında İsrail savaş uçaklarının da bölge üzerinde alçak uçuş yaptığı belirtildi.

Tarım arazilerine ateş açıldı, evlerde arama yapıldı

Haberde, İsrail askerlerinin bölgedeki tarım arazilerine ateş açtığı ve Abidin köyünün doğu mahallesindeki evlerde arama-tarama faaliyetleri yürüttüğü aktarıldı.

Bölgedeki askeri hareketliliğin ardından İsrail’in Suriye’nin güneyindeki faaliyetleri yeniden gündeme geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşandığına ilişkin haberde herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

1974 anlaşmasına rağmen ihlaller sürüyor

İsrail’in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’na rağmen Suriye’nin güneyinde askeri faaliyetlerini sürdürdüğü belirtiliyor. Şam yönetimi ise İsrail ordusunun Suriye topraklarından tamamen çekilmesini ve ülkenin egemenliğine saygı gösterilmesini talep ediyor. Dera ve Kuneytra bölgelerinde tekrarlanan askeri hareketlilik, Suriye’nin güneyindeki güvenlik durumuna ilişkin endişeleri artırıyor.