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İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilerin evlerine ve yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlediği saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi,çok sayıda kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti
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Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun kentteki Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve düzenlediği bombardımanın ardından hastaneye 8 ölü ve birçok yaralı getirildi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da yer alan Kemal Advan Hastanesi'ni bir kez daha vurdu.

Kemal Advan Hastanesi'ne yapılan saldırıda 7 sağlık çalışanı yaralandı

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, yaptığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun hastaneye saldırı düzenlediğini belirtti.

Hastaneye yapılan saldırıda 2'si ağır olmak üzere 7 sağlık çalışanının yaralandığını kaydeden Ebu Safiyye, "İşgal güçlerine ait insansız hava araçları (İHA), hastanedeki karşılama bölümü ve oksijen ünitesine saldırarak yaralıları kurtarmaya ve tedavi etmeye çalışırken personelimizi defalarca hedef aldı." dedi.

Ebu Safiyye, İsrail ordusunun, hastane bahçesinde bulunan elektrik jeneratörünü İHA'yla bombaladığını ve devam eden İsrail kuşatması gölgesinde bu yıkımı onarmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçleri Beyt Lahiya'da Filistinlilere ait evleri ateşe verirken savaş uçakları da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail Gazze'nin güneyindeki Mevasi'de bir çadırı vurdu

Öte yandan Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde Filistinli "El-Hur" ailesine ait bir evin hedef alındığı İsrail hava saldırısında 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail helikopterleri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el Belah'ta Filistinli "Ebu Semra" ailesinin evini bombaladı. Saldırıda 2 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'ın batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin sığındığı bir çadır İsrail helikopteri tarafından vuruldu. Saldırıda Filistinli bir kadın ve kızı can verdi.

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