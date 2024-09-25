İsrail ordusunun sabah saatlerinden beri Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 23'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamalarda, İsrail savaş uçaklarının sabah saatlerinden bu yana ülkenin güneyi ile doğusuna hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Başkent Beyrut'un kuzeyine de bir hava saldırısı düzenlendiği vurgulandı.

Beyrut'un kuzeyinde yer alan Keservan bölgesindeki El-Muaysira beldesini hedef alan saldırıda 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusunun ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırılarında Ayn Kana beldesinde 3 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı, Cebeli Lübnan vilayetine bağlı Şuf ilçesindeki bir beldede 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bint Cubeyl beldesinde 4, Tebnin beldesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, söz konusu saldırılarda 27 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Aytana ve Marun er-Ras bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun ülkenin doğusundaki Baalbek el-Hurmul bölgesine peş peşe düzenlediği hava saldırılarında 7 kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in 23 Eylül'den bu yana ülkeye düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 581'e çıktı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden beri Lübnan’da Hizbullah’a ait 100’den fazla hedefi bombaladıklarını bildirmişti. Adraee, Lübnan’a hava saldırılarını sürdürdüklerini ifade etmişti.