İsrail, Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da 'güvenlik kısıtlamaları' uygulayacak
İsrail, Ramazan boyunca Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa kompleksinde "güvenlik kısıtlamaları" uygulayacağını duyurdu.
İsrail, ramazan ayı boyunca işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde ve Mescid-i Aksa’da "güvenlik kısıtlamaları" uygulayacağını açıkladı.
İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer gazetecilere yaptığı çevrim içi açıklamada, kamu güvenliği gerekçesiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da Mescid-i Aksa’da "güvenlik kısıtlamaları" uygulayacaklarını söyledi.
Önlemlere ilişkin detay verilmedi
Mencer, "Her yıl olduğu gibi kamu güvenliği için olağan kısıtlamalar yürürlükte olacak" dedi
Mencer, Mescid-i Aksa’da şiddet olaylarının yaşanmasını önlemek istediklerini öne sürerken güvenlik önlemlerinin detaylarına ilişkin bilgi vermedi.
Geçmiş ramazanlarda yaş sınırı uygulanmıştı
İsrail geçen sene "güvenlik gerekçesiyle" sadece 55 yaş üstü erkeklerle 50 yaş üstü kadınların ve 10 yaş altı çocukların Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermişti.
İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde binlerce İsrail polisi konuşlandırılmıştı.