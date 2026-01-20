İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açmayı reddetti

Yedioth Ahronot gazetesinin üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberde, pazar akşamı toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Refah Sınır Kapısı’nı kapalı tutma kararını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail, Refah Kapısı’nı açmama kararında ısrarcı

İsrailli yetkili, ABD yönetiminin ateşkesin ikinci aşamasına geçildiğini duyurmasının ardından gelen taleplere rağmen, Tel Aviv yönetiminin Refah Sınır Kapısı’nı açmama kararında ısrarcı olduğunu vurguladı.

Yetkili, Gazze Yönetim Kurulu’na Türkiye ve Katar’dan isimlerin dahil edilmesinin, Tel Aviv ile Washington arasında daha önce varılan anlaşmada yer almadığını ileri sürdü.

Daha önce İsrail’in, 7 Ekim 2023’teki çatışmalarda hayatını kaybeden asker Ran Gvili’nin cenazesi teslim edilmeden Refah Sınır Kapısı’nı açmayı reddedeceği bildirilmişti.

Ateşkese rağmen, Gazze’nin İsrail dışına açılan tek geçiş noktası olan Refah Sınır Kapısı’nı kapalı tutan İsrail, Mayıs 2024’ten bu yana kapıyı fiilen kontrolü altında tutuyor.