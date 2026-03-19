İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı yeniden açtı

İsrail, yaralı Filistinlilerin tedavi amacıyla Mısır'a geçmesi için yaklaşık 3 hafta sonra Refah Sınır Kapısı'nı çift yönlü olarak yeniden açtı.

İsrail, işgal altında tuttuğu ve Gazze Şeridi'ni Mısır'a bağlayan Refah Sınır Kapısı'nı çift yönlü olarak geçişlere yeniden açtı.

Filistin Kızılayı, İsrail saldırılarında yaralanan 8 Filistinli ve ailelerinden oluşan 17 kişinin tıbbi tedavi için Mısır'a geçeceğini aktardı. Mısır'da tıbbi tedavi gören Filistinlilerin Gazze'ye dönmek için hazırlandığı, ayrıca Gazze Şeridi'nden çıkan Filistinli hastaları karşılamak için Mısır tarafında bekleyen çok sayıda ambulans olduğu görüldü. İsrail, İran'a yönelik saldırıların başladığı 28 Şubat'ta Refah Sınır Kapısı'nı kapatmıştı.

