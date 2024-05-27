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İsrail Refah’ta çadır kampı vurdu: En az 20 ölü!

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği hava saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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İsrail Refah’ta çadır kampı vurdu: En az 20 ölü!
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 233 gündür devam ediyor. İsrail, Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı Tal Al-Sultan Kampı’na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybederken, can kaybının artması bekleniyor.

Saldırının düzenlendiği bölgenin İsrail’in güvenli olduğunu iddia ettiği bir bölge olarak sınıflandırıldığı ifade edildi.