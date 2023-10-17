İsrail: Saldırılarda 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
7 Ekim'de başlayan çatışmalar hakkında İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Hamas’ın saldırılarında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.
İHA
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Filistinli silahlı gruplarla çatışmalar 11. günde de devam ederken İsrail hükümeti, Hamas’ın İsrail’e saldırılarında hayatını kaybeden ve kayıp olarak listelenen yabancı ülke vatandaşlarının sayısını açıkladı.
Listeye saldırılarda 3 Türk vatandaşı hayatını kaybederken, toplamda 40 ülkeden 196 kişi yaşamını yitirdi. 91 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçti. Kayıplar arasında Türk vatandaşları ise yer almıyor.