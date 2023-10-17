İsrail: Saldırılarda 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Filistinli silahlı gruplarla çatışmalar 11. günde de devam ederken İsrail hükümeti, Hamas’ın İsrail’e saldırılarında hayatını kaybeden ve kayıp olarak listelenen yabancı ülke vatandaşlarının sayısını açıkladı.

Listeye saldırılarda 3 Türk vatandaşı hayatını kaybederken, toplamda 40 ülkeden 196 kişi yaşamını yitirdi. 91 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçti. Kayıplar arasında Türk vatandaşları ise yer almıyor.