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İsrail: Saldırılarda 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

7 Ekim'de başlayan çatışmalar hakkında İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Hamas’ın saldırılarında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
İHA
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Gazze Şeridi’ne saldırılarına devam eden İsrail ordusunun sınıra yakın Sderot kentindeki askeri hareketliliği sürüyor.
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Filistinli silahlı gruplarla çatışmalar 11. günde de devam ederken İsrail hükümeti, Hamas’ın İsrail’e saldırılarında hayatını kaybeden ve kayıp olarak listelenen yabancı ülke vatandaşlarının sayısını açıkladı.

Listeye saldırılarda 3 Türk vatandaşı hayatını kaybederken, toplamda 40 ülkeden 196 kişi yaşamını yitirdi. 91 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçti. Kayıplar arasında Türk vatandaşları ise yer almıyor.

 

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