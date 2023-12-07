İsrail saldırıları sürüyor: Gazze'de 2 günde 930 can kaybı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, şiddeti artarak devam eden İsrail saldırıları hakkında bilgi verdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in saldırılarında son iki günde 930 Filistinlinin öldürüldüğünü, son 24 saatte de 350 cansız beden ile 900 yaralının hastanelere sevk edildiğini aktardı.

Kudra, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 177'ye ve saldırılarda yaralananların sayısının ise 46 bine çıktığını belirtti.

Filistinli yetkili, İsrail güçlerinin kasıtlı şekilde ambulansları ve sivil savunma ekiplerini hedef aldığına dikkati çekti.

İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye başta olmak üzere 36 sağlık personelini hala alıkoyduğunu kaydeden Kudra, ayrıca El-Ehli Baptist Hastanesi'nin sağlık hizmeti veremez hale geldiğini aktardı.

Kudra, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık hizmeti veren merkezlerin boşaltılmasının yaralıların sağlığı açısından felaket boyutta yansımaları olacağını ifade etti.

Şifa Hastanesi'nin herhangi bir kısmının yeniden faaliyet geçirilmesi konusunda ısrarlı şekilde mücadele ettiklerini aktaran Kudra, hastanenin yeniden çalışmaya başlaması konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya olduklarını, uluslararası kurumların desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Kudra, "Gazze'deki hastanelerin doluluk oranı yüzde 206'ya ulaştı." dedi.

Filistinli yetkili, saldırılarda yaralananların yüzde birinden de azının ancak bölge dışına tedavi amacıyla Refah Sınır Kapısından çıkabildiğini söyledi.

Kudra, aralıksız devam eden bombardıman ve iletişim hatlarının kesilmesi nedeniyle can kayıpları ve yaralıların hesabında zorlandıklarını sözlerine ekledi.