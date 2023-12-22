İsrail saldırıları sürüyor: Gazze'de can kaybı 20 bini aştı

İsrail'in saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57 oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.

2 İsrail askeri daha öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun resmi sitesinde konuya ilişkin açıklamaya yer verildi.

Açıklamaya göre, Tümgeneral Tal Shua ile er asker Shai Ayeli, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askeri sayısı, 139'u Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 471'e yükseldi.