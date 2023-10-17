İsrail saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti
İsrail'in hava saldırısında Gazze'de bir gazeteci daha öldürülürken, 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 13'e çıktı.
İsrail-Filistin çatışmasında 11. güne girilirken İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Filistinli gazeteci Muhammed Baluşe'nin Gazze'nin kuzey kesiminde Es-Saftavi bölgesinde yer alan evine saldırı düzenledi.
Saldırıda, "Filistin el-Yevm" kanalı muhabiri Baluşe'nin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 13'e yükseldi.