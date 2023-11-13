İsrail saldırılarında hastane hizmeti durdu: 6'sı prematüre bebek, 20 kişi öldü

İsrail ordusu tarafından kuşatılan ve yakıt krizinin yaşandığı Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintisi ve hizmetlerin durması nedeniyle çok sayıda can kaybı olduğu belirtildi.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, yaptığı açıklamada, tıbbi malzeme yetersizliği ve elektrik kesintisi nedeniyle dün yoğun bakımdan ve diğer servislerden 7 hastanın öldüğünü belirtti.

Yoğun bakımdaki 6 prematüre bebek ile 9 yaralı ve hastanın da hayati ekipmanlarda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Ebu Silmiyye, üç gün önce İsrail ordusu tarafından kuşatılan hastanede şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini kaydetti.

İsrail'in yakıt girişine izin vermemesi neticesinde bu ölümlerin yaşandığına dikkati çeken Ebu Silmiyye, hastanede hayatları tehlike altında olan 33 prematüre bebeğin daha bulunduğunu söyledi.

Ebu Silmiyye, hastaneye sağlanan 300 litre yakıtın reddedildiği iddialarına ilişkin ise "Yalan ve iftiradan ibaret." ifadesini kullanarak, İsrail'in teklif ettiği yakıtın "hastanenin jeneratörlerini yalnızca 15 dakika çalıştırabileceğini" söyledi.

Hastanedeki sağlık ve idari personelin az miktardaki bu yakıtın teslim alınması durumunda hedef alınmaktan korktuğunu dile getiren Ebu Silmiyye, İsrail tarafından, hastaneye yakıtın Uluslararası Kızılhaç veya herhangi bir uluslararası kuruluş aracılığıyla ulaştırılmasını istediklerini aktardı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'ne 300 litre yakıt sağladığını ancak Hamas'ın bunun teslim alınmasını engellediğini öne sürmüştü.

Hamas ise "İsrail'in Şifa Hastanesi yönetimine yakıt temin edilmesi teklifini reddettiği" suçlamasını yalanlayarak, kendilerinin Şifa Hastanesi'nin yönetiminde taraf olmadığını, karar alma mekanizmasında bulunmadıklarını duyurmuştu.

Gazze'deki hükümetin basın ofisine göre, 7 Ekim'den bu yana süren İsrail saldırıları ya da yakıtın tükenmesi gibi nedenlerle Gazze'deki 35 hastaneden 22'si çalışamaz hale geldi.