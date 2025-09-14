  1. Ekonomim
İsrail ordusunun Gazze’deki Kudüs Hastanesinin yakınındaki bir binaya düzenlediği saldırıda hastane ve çevresindeki yapılar ağır hasar alırken çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail saldırısında Filistin Kızılayına bağlı hastane hasar aldı
Gazze kentini işgal planını fiilen uygulamaya koyan İsrail ordusu saldırılarına devam ediyor.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Tel el-Heva Mahallesi'ndeki Kudüs Hastanesine sadece 50 metre uzaklıktaki bir binaya saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıda, hastane binası, idare merkezi ve civar binaların büyük hasar aldığı belirtildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. İsrail ordusu da 11 Ağustos'ta Zeytun Mahallesi'nden kente saldırılarını başlatmıştı.

İsrail ordusu, kentte yaşayan yaklaşık 1 milyon Filistinliyi güneye sürmek için 5 Eylül'den itibaren çok katlı binaları hedef almaya başlamıştı. Şu ana kadar çok katlı en az 10 binaya saldırı düzenlendi. Bu binalarda yaşayan Filistinli aileler saldırılar nedeniyle evsiz kaldı.

