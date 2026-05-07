İsrail saldırısında Hamas'ın Gazze sorumlusu El-Hayya'nın oğlu hayatını kaybetti

Hamas'ın Gazze sorumlusu Halil El-Hayya'nın oğlu Azzam el-Hayya'dan üzücü haber geldi. İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda ağır yaralanan Azzam el-Hayya kaldırıldığı Şifa Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İsrail'in dün Gazze şehrindeki Daraj Mahallesi'ne yönelik saldırısında 1 kişinin hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. Azzam el-Hayya'nın yaralananlar arasında olduğu bildirilmişti. Öte yandan Hamas'ın Gazze sorumlusu Halil El-Hayya, daha önce üç oğlunu da hava saldırılarında kaybetmişti.