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İsrail saldırısında yaşamını yitirmişti! Gazeteci Eric Şahin son yolculuğuna uğurlandı

İsrail saldırısında yaşamını yitiren Gazzeli kadın gazeteci Eric Şahin son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail saldırısında yaşamını yitirmişti! Gazeteci Eric Şahin son yolculuğuna uğurlandı
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 456 gündür aralıksız devam ederken ordunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Gazzeli kadın gazeteci Eric Şahin ve annesi yakınları tarafından son yolculuklarına uğurlandı.

Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin önünde cenaze namazı kılındı

Gazzeli gazeteci ve annesi için Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin önünde cenaze namazı kılındı.

Yaşamını yitiren gazeteci Eric, Al Majidat medya kuruluşunda fotomuhabiri olarak çalışıyordu.

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