İsrail saldırısından kaçan Lübnanlılar Türkiye'ye geliyor! İstanbul uçuşları dakikalar içinde tükendi

İsrail'in hava saldırılarından kaçan sivil halk ülkelerinden kaçıyor. Pek çoğunun ilk rotası Türkiye oldu. Reuters, Lübnanlıların Türkiye’ye giriş yaptığını yazdı.

Saldırılar 2 haftadır sürüyor

Pazartesi günü İstanbul'a gelen yüzlerce Lübnan vatandaşından bazıları sarsıldıklarını ancak yakında evlerine dönmeyi umduklarını söyledi. Lübnan hükümetine göre İsrail, iki haftadır devam eden saldırılarda Beyrut ve Lübnan'ın başka yerlerindeki hedefleri vurdu ve çok sayıda Hizbullah komutanının yanı sıra yaklaşık bin kişiyi daha öldürdü. Çok daha fazlası da evlerini terk etti.

İstanbul uçuşları tükendi, bazı uçuşlar iptal edildi

Middle East Airlines'ın Beyrut'tan İstanbul'a olan tüm uçuşlarının pazartesi günü tükendiği şirketin web sitesinde belirtildi. Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları gelecek günlerde Beyrut'a yapacakları uçuşları iptal etti. Dün Middle East Airlines'a ait bir uçakla İstanbul'a gelen 33 yaşındaki Beyrutlu Aref Arhad, “Lübnan'da durum çok kötü. Savaş dramatik bir şekilde artıyor ve Beyrut'ta çok sayıda bombalama olayı yaşanıyor. Bütün gece gökyüzünde uçuş seslerini duyuyoruz" dedi.

“İstanbul’dan izlemeyi tercih ediyorum”

Durum düzelirse birkaç gün içinde Beyrut'a geri dönebilmeyi umduğunu söyledi. Lübnanlı bir gazeteci olan Lina Diab, yaşadığı bölgenin hala güvenli olduğunu ancak önlem olarak ayrılmaya karar verdiğini söyledi. Diab, “Stresle yaşamak istemiyoruz, bu yüzden İstanbul'a gelmeyi, bir süre kalmayı ve neler olacağını izlemeyi tercih ediyorum. Umarım yakında Lübnan'a geri döneriz" ifadelerini kullandı.