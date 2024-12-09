İsrail, Şam'da kimyasal tesisi vurdu! İşte o anlar...

Suriye Gözlemevi, İsrail'in düzenlediği saldırıda Barzeh bölgesinde bulunan bilimsel araştırma merkezini hedef aldığını belirtti.

Reuters'a konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili, Şam'ın kuzeyindeki Barzeh bölgesinde, Esad'ın kimyasal silah programını yürüten Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nin bir ofisinin de bulunduğu alanın hedef alındığını söyledi.

İsrail medyası Suriye'de 150 hedefin vurulduğunu yazdı.

Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi ve kimyasal silah iddiası

ABD ve İsrail, Suriye rejimi tarafından Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nin kimyasal silah geliştirmek için kullanılan bir bilimsel araştırma merkezi olduğunu açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıllarda bir Batılı istihbarat servisi BBC'ye Mayıs ayında yaptığı açıklamada, SSRC'nin Masyaf, Dummar ve Barzeh'deki üç kolunda kimyasal mühimmat üretildiğini ve bunun 2013'te imzalanan kimyasal silahların yok edilmesi anlaşmasının ihlali olduğunu söylemişti.

2013 yılında ABD ve Rusya arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Suriye kimyasal silah cephaneliğini imha etmeyi kabul etmişti.

SSRC, Suriye hükümeti tarafından bir sivil araştırma merkezi olarak tanımlanmıştı.