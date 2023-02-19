İsrail, Şam'ın merkezindeki bir binayı füzelerle vurdu

İsrail, Şam'ın merkezindeki Kafr Sousa mahallesinde, sıkı bir şekilde korunan büyük bir güvenlik kompleksinin yakınına hava saldırısı düzenledi.

Reuters'ın haberine göre İsrail'in gece yarısından kısa bir süre sonra başkente yönelik düzenlediği bir dizi hava saldırısı sonucu 15 kişi yaralandı, 5 kişi ise yaşamını yitirdi.

İsrail, neredeyse on yıldır komşusu Suriye'de İran destekli olduğundan şüphelenilen silah transferlerine ve personel konuşlandırmalarına karşı hava saldırıları düzenliyor.

Saldırıda hedefin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.