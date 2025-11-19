  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail savaş uçakları Lübnan'a saldırı başlattı
Takip Et

İsrail savaş uçakları Lübnan'a saldırı başlattı

Son Dakika...İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı 2 beldeye bomba yağdırdı. Lübnan makamlarından ise saldırı ve olası can kaybıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail savaş uçakları Lübnan'a saldırı başlattı
Takip Et

İsrail, 27 Kasım 2024’te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’ın güney bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan medyasına yansıyan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları güneydeki Sur kentine bağlı Deyr Kifa ve Şuhur beldelerini hedef aldı. Lübnan makamlarından ise saldırı ve olası can kaybıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah'a ait hedeflere saldırı düzenlendi

İsrail ordusunun saldırıları, Lübnan'ın güneyinde yer alan 2 ayrı beldedeki bazı noktaların vurulacağı tehdidinin ardından geldi. Öte yandan İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla Lübnan'ın güneyindeki saldırıları doğruladı. Ordunun açıklamasında, Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırı düzenlendiği ifade edildi. İsrail ordusunun, dün akşam Lübnan'ın Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 13 kişi yaşamını yitirmişti.

Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti. İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Bakan Işıkhan: Sendikalarımız bizim en önemli çözüm ortaklarımız arasındadırBakan Işıkhan: Sendikalarımız bizim en önemli çözüm ortaklarımız arasındadırEkonomi

 

Kasım enflasyonunda fren: Meyve-sebze ucuzladı, kur baskısı azaldıKasım enflasyonunda fren: Meyve-sebze ucuzladı, kur baskısı azaldıEkonomi

 

Dünya
Trump'tan "Turkey" esprisi: Erdoğan'ın beni aramasını istemem
Trump'tan "Turkey" esprisi: Erdoğan'ın beni aramasını istemem
Elon Musk: Herkesi zengin etmenin temelde tek bir yolu var
Elon Musk: Herkesi zengin etmenin temelde tek bir yolu var
Avrupa Birliği'nden yapay zeka kurallarını erteleme planı
Avrupa Birliği'nden yapay zeka kurallarını erteleme planı
Belçika'da grev başlıyor: Tüm uçuşlar iptal edildid
Belçika'da grev başlıyor: Tüm uçuşlar iptal edildi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 513'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 513'e yükseldi
İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'de işgal ettikleri tampon bölgeye gitti
İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'de işgal ettikleri tampon bölgeye gitti