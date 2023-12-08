İsrail: Savaşta en iyi evlatlarımızdan bazılarını kaybettik

İsrail'in saldırıları sürerken Gazze'de sivil can kaybının 17 bini aştığı bildirildi.

İsrail ordusu da devam eden çatışmalarda kayıplar veriyor. İsrail, Gazze'de "en iyi askerlerinden" bazılarını kaybettiğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, "Bu savaşta (Gazze) en iyi evlatlarımızdan bazılarını kaybettik ve savaşın bedeli ağır." dedi.

Hagari, İsrail ordu güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyinde Hamas'ın ağırlık merkezlerindeki çatışmaları derinleştirmek için çalıştığını kaydetti.

Dün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında öldürülen İsrail askerlerinin sayısının 89'a, 7 Ekim’den bu yana öldürülen asker sayısının toplamının da 416’ya yükseldiği açıklanmıştı.

Batı Şeria'da baskınlar sürüyor

İsrail güçleri geceden sabaha işgal altındaki Batı Şeria'da çeşitli adreslere baskın yaparak 2 Filistinliyi gözaltına alındı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece ve sabah erken saatlerde Ramallah, Beytüllahim, El-Bire, Kalkilya, Nablus, El-Halil ve Cenin'de baskınlar düzenledi. Askerler, bu kentlerde bazı ev ve dükkanlara girerek arama yaptı.

Beytüllahim'de Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı Şeyh Nacih Bukeyrat ile Baha Mahmud El-Aruc'un evlerine baskın düzenleyen İsrail askerleri, söz konusu 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Ramallah kentinde İsrail güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle çok sayıda Filistinli boğulma tehlikesi yaşadı.

İsrail güçleri El-Halil'in bazı bölgelerinde Filistinlilerin araçlarını alıkoyarak arama yapıldı.