İsrail Savunma Bakan Katz: Gazze'den sürgün planı iptal edilmedi, donduruldu

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İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesinin düzenlediği konferansta konuşan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi planını şu ana kadar iptal etmediğini, dondurduğunu belirttti.

Katz, "Arap ülkelerinin Trump'a baskı yaptığını; Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi planının dondurulması karşılığında istedikleri yatırımları yapacaklarını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını kabul edeceklerini" ifade etti.

İsrail Göç İdaresinin sürgün planını deniz ve hava yoluyla, her türlü yöntemle uygulamaya hazır olduğunu vurgulayan Katz, Gazze Şeridi'yle kara sınırı bulunan Mısır'ın Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistinlileri karşılamayı kabul edebilecek ülkelerin ABD'den destek şartı koştuğunu savunan Katz, "planın şu anda da sürekli görüşüldüğünü​​​​​​​, bu planın herkesin yararına olduğunu" iddia etti.

Katz, planın uygulanması için ABD'nin desteğinin gerektiğine dikkati çekerek, Hamas'ın taahhütlerini yerine getirmediğine kanaat getirmesi halinde İsrail'in askeri olarak ilerlemesi ve daha fazla toprağa el koyması için​​​​​​​ "yeşil ışık" alabileceğini söyledi.

Gazze ve Lübnan'ın yıkımı

Katz, ayrıca Gazze Şeridi’nin yaklaşık yüzde 70'inin artık nüfusun, evlerin ve tünellerin bulunmadığı "fiilen terk edilmiş" bir alan haline geldiğini söyledi.

İsrail’in Gazze Şeridi üzerinde "stratejik kontrol" sağladığını öne süren Katz, Hamas'ın ise bölgenin yaklaşık yüzde 30'unu kontrol ettiğini iddia etti.

Katz, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'da yol açtığı yıkımla övünerek, "Gazze’nin yüzde 70’ini yıktık, Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri tahrip ettik, Hizbullah'ın kalesi olan onlarca köyü yerle bir ettik ve 200 bin kişiyi tahliye ettik." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gün içerisinde yaptığı açıklamada iki yıl boyunca sürdürdükleri saldırılarla enkaza çevirdikleri Gazze'de işgal altında tuttukları bölgeye giderek "Gazze Şeridi'nin yüzde 60'ında" sürdürdükleri işgali genişletecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Batı Şeria'daki işgal

İşgal altındaki Batı Şeria'ya ilişkin ise Katz, İsrail ordusunun Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarının kontrolünü ele geçirdiğini, buralardan 40 bin Filistinlinin zorla yerinden edilmesinin ardından da kampların kontrolünü elinde tutmaya devam ettiğini​​​​​​​ aktardı.

Katz, ABD'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin "terör" olarak nitelendirdiği Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına ilişkin ise "Batı Şeria'da Yahudi terörü yok. Bu tanımlamayı kaldırdım." iddiasında bulundu.

İsrailli Bakan, "terör" nitelemesinin "İsrail devletine karşı eylemde bulunan herkes" için geçerli olduğunu savundu.