İsrail Savunma Bakanı Katz: 'Hamaney'in halefi de kesin bir hedef olacak'

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesinin yankıları sürerken, İsrail'den İran'ı kızdıracak bir açıklama geldi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hamaney'in yerine atanacak ismin de "kesin bir hedef olacağını" belirterek, "İran terör rejimi tarafından İsrail'i yok etme, ABD'yi, özgür dünyayı ve bölge ülkelerini tehdit etme ve İran halkını baskı altına alma planını sürdürmek üzere atanacak herhangi bir lider, kesin bir hedef olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Rejimi devirmek için çalışmaya devam edeceğiz"

Hamaney'in yerine geçecek kişinin kim olduğunun ya da nerede saklandığının önemsiz olduğunu vurgulayan Katz, "ABD'li ortaklarımızla birlikte rejimin yeteneklerini ortadan kaldırmak ve İran halkının rejimi devirip yerine yenisini getirmesi için gerekli şartları oluşturmak amacıyla tüm gücümüzle hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Yerine oğlunun geçeceği iddia edilmişti

Katz'ın açıklamasının Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney'in geçeceği iddialarının ardından gelmesi dikkat çekti.