İsrail Savunma Bakanı Katz: Sınırın iki tarafında da bir tehdidin varlığına izin vermeyeceğiz

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye ile ilgili güvenlik politikalarının aynı çizgide devam ettiğini vurguladı.

İsrailli bakan, Golan Tepeleri'ndeki Hermon Dağı'ndaki işgalin sürdüğünü ve Suriye topraklarındaki geniş bir alanı "güvenlik bölgesi" olarak kontrol etmeye devam edeceklerini belirtti. Tampon bölgenin, "küresel cihat örgütleri, Filistinli silahlı gruplar ve İran bağlantılı oluşumlar" ile İsrail topraklarını ayırmayı amaçladığını savunan Katz, Suriye’deki Dürzi azınlığın korunmasında aktif rol oynadıklarını ve bu topluluğa herhangi bir zarar gelmesine izin vermeyeceklerini öne sürdü.