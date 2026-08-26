İsrail Savunma Bakanı Katz: Suriye'nin güneyinden çekilmeyeceğiz

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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, dün Suriye'nin güneyinde İsrail işgalindeki bölgeleri ziyaret etti. Bölgedeki askerlerle bir araya gelen Katz, 'cihatçı tehditler' var olduğu sürece İsrail'in bölgeyi terk etmeyeceğini söyledi.

Katz, "İsrail Devleti’ne yönelik cihatçı tehditler sürdüğü müddetçe Hermon Dağı’ndan ve güvenlik bölgesinden çekilmeyeceğiz. Suriye Cumhurbaşkanı’na mesajımız açık: Sabah Şam’daki sarayında uyandığında başını kaldırıp Hermon Dağı’na baktığında ve İsrail ordusunu gördüğünde, burada kendi yerleşimlerimizi ve sınırımızı korumak için bulunduğumuzu bilecek" ifadelerini kullandı.

Katz ayrıca geçen hafta İdlib’deki Ebu Zuhur Hava Üssü’ne düzenlenen saldırılara atıfta bulunarak, İsrail’in “İsrail’in güvenlik çıkarlarını riske atacak şekilde Türkiye’nin Suriye’de yerleşme girişimine karşı harekete geçtiğini” söyledi.

İsrailli bakan, “Bunu açıkça ortaya koyduk ve gelecekte de bu tutumumuzun arkasında duracağız” diye ekledi.

Katz'ın ziyareti, İsrail'le Suriye arasında gerilimi azaltma görüşmelerinin yürütüldüğü bir dönemde geldi. Son olarak geçen hafta sonu Mossad şefi Roman Gofman ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani Ürdün'de bir araya gelmişti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Katz’ın ziyaretini yasa dışı olarak nitelendirdi ve Suriye’nin egemenliği ile toprak bütünlüğünün “açık bir ihlali” olarak değerlendirdi.

İsrail ordusu, Esad rejiminin Aralık 2024’te devrilmesinden bu yana Suriye’nin güneyinde dokuz noktada konuşlanmış durumda. Bu mevzilerin büyük bölümü, iki ülke arasındaki sınırda Birleşmiş Milletler tarafından denetlenen tampon bölgenin içinde bulunuyor.

İsrail askerleri, Suriye topraklarında sınırdan yaklaşık 15 kilometre içeriye kadar uzanan bölgelerde operasyon yürütüyor. İsrail, bu operasyonların amacının “düşman güçlerin” eline geçmesi halinde ülke için tehdit oluşturabileceğini savunduğu silahları ele geçirmek olduğunu öne sürüyor.