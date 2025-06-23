İsrail Savunma Bakanı Katz: Tahran'ın kalbine benzeri görülmemiş saldırılar düzenliyoruz

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, IDF'nin, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik çok sayıda yere yeni saldırılar düzenlediğini ve bu saldırılarda, "Besic karargahı, siyasi tutuklular ve rejim muhaliflerinin tutulduğu Evin Hapishanesi, Filistin Meydanı'ndaki 'İsrail'in Yıkımı' saati, Devrim Muhafızları'nın iç güvenlik karargahı, ideoloji karargahı ve rejime bağlı diğer yerleri" hedef aldığını belirtti.

Katz'ın açıklaması şu şekilde:

"Başbakan Binyamin Netanyahu ve benim direktiflerim doğrultusunda IDF şu anda Tahran'ın kalbindeki rejim hedeflerine ve hükümet baskı birimlerine eşi benzeri görülmemiş bir güçle saldırıyor. Bunlar arasında Besic karargahı, siyasi tutuklular ve rejim muhaliflerinin tutulduğu Evin Hapishanesi, Filistin Meydanı'ndaki 'İsrail'in Yıkımı' saati, Devrim Muhafızları'nın iç güvenlik karargahı, ideoloji karargahı ve diğer rejim hedefleri yer alıyor. İsrail iç cephesine atılan her kurşun karşılığında İran diktatörü cezalandırılacak ve saldırılar tüm hızıyla devam edecek. Tüm savaş hedeflerine ulaşılıncaya kadar vatan cephesini savunmak ve düşmanı yenmek için çalışmaya devam edeceğiz."