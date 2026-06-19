İsrail Savunma Bakanı’ndan ABD'ye yanıt: Bize kimse ne yapacağımızı söyleyemez

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuşan Bakan Katz, "Eğer İran bize saldırırsa, biz derhal hareket edeceğiz ve güçle karşılık vereceğiz. Kimse bize ne yapacağımızı söyleyemez. Biz bunu kanıtladık." ifadelerini kullandı.

ABD'den Lübnan, Suriye ve Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarına doğrudan katılmasını asla istemediklerini savunan Katz, "Bunu tek başımıza yapıyoruz. ABD'den düşmanlarımıza karşı diplomatik bir şemsiye sağlamasını bekledik ve hala bekliyoruz." dedi.

Savunma Bakanı Katz, Lübnan, Suriye ve Gazze Şeridi'ndeki işgale ilişkin "Hiçbir koşul altında buraları terk etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Lübnan'da gerçekleştirdikleri yıkıma değinen Katz, Lübnan-İsrail sınırındaki belde ve köylerin tamamını yerle bir ettiklerini ve 200 bin civarındaki Lübnanlının bir daha asla evlerine geri dönemeyeceklerini savundu.

Gazze Şeridi'nin de yüzde 60'tan fazlasını işgal altında tuttuklarını belirten Katz, bu bölgelerdeki yapıların neredeyse tamamını yerle bir ettiklerini dile getirdi.

ABD ile İran arasında varılan mutabakatın Lübnan'ı içermesi İsrail'de tepki ile karşılanmış, Başbakan Netanyahu yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

İsrail basınında, ABD'nin İsrail'i yarı yolda bıraktığı yorumları yapılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise katıldığı G7 Liderler Zirvesi'nde Netanyahu'yu özellikle İsrail'in Lübnan'da yaptığı yıkım ve saldırılar nedeniyle kameralar önünde sık sık eleştirmişti.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise ABD-İran mutabakatını eleştiren İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i doğrudan hedef alarak "9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız." demişti.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.