İsrail Savunma Kuvvetleri: Merkezi komuta genelinde aranan yaklaşık 50 kişi tutuklandı
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) güçleri, merkezi komuta genelinde gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında aranan yaklaşık 50 kişiyi tutukladığını bildirdi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), güçleri merkezi komuta genelinde gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında aranan yaklaşık 50 kişiyi tutukladığını açıkladı.
IDF’den yapılan açıklamada IDF, Shin Bet ve MGB güçlerinin, merkezi komuta genelinde faaliyet gösterdiği belirtildi.
50 kişi tutuklandı
Faaliyet kapsamında aranan yaklaşık 50 kişinin tutuklandığı, patlayıcıların imha edildiği aktarılan açıklamada “Sekiz silahın ve yüzbinlerce şekel terör fonunun yeri tespit edilip el konuldu.” denildi.