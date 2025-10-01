  1. Ekonomim
İsrail Şin-Bet Direktörü değişti: David Zini atandı

İsrail hükümeti ile yargı arasındaki tartışmaların ardından kabinenin oybirliğiyle aldığı kararla Tümgeneral David Zini, 5 Ekim’de göreve başlamak üzere Şin-Bet Direktörü olarak atandı.

İsrail Şin-Bet Direktörü değişti: David Zini atandı


İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, bugün toplanan kabinede, Zini'nin atanma kararının oybirliğiyle alındığı aktarıldı.

Açıklamada, kabine tarafından Şin-Bet Direktörü olarak atanan Zini'nin 5 Ekim'de göreve başlayacağı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Zini'nin kurum dışından atanan bir Şin-Bet Direktörü olduğunu belirterek bunun 7 Ekim sonrası gereklilik olduğunu iddia etti.

İsrail hükümeti, yargı ile yaşanan uzun tartışmalara karşın eski Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma kararı vermiş, yine yargının itirazlarına rağmen Zini'nin Şin-Bet Direktörü olarak atanacağını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun güvenlik kurumlarının yöneticilerini 7 Ekim nedeniyle güvenlik ve istihbarat zafiyetiyle suçlamış, eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Şin-Bet Direktörü Bar'ı istifaya zorlamıştı.

Buna karşın Netanyahu, 7 Ekim'in sorumluluğunu almak yerine mesuliyeti güvenlik şeflerine yüklemekle eleştirilmişti.

