İsrail: Son 24 saatte 70'ten fazla Hizbullah hedefine saldırı düzenlendi

Ordunun X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin son 24 saatte 70'ten fazla Hizbullah hedefine saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırı düzenlenen hedefler

Açıklamada, saldırı düzenlenen hedefler arasında tanksavar füze fırlatma sahaları, askeri binalar, mühimmat depoları, terör hücreleri ve askeri karargahların yer aldığı ifade edildi.

Güney Lübnan'daki çatışmalara işaret edilen açıklamada, "İsrail askerlerinin, İsrail güçlerine roket fırlatan bazı Hizbullah üyelerini imha ettiği, bir savaş uçağının da Hizbullah üyeleri ile büyük miktarda silahın bulunduğu bir binaya saldırı düzenlediği" ileri sürüldü.

Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.