İsrail, son 24 saatte Gazze'ye 170'ten fazla hava saldırısı düzenledi

Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başlayan İsrail ordusu, bölge genelinde hava bombardımanlarını da artırarak sürdürüyor.

Saldırılar, açlık ve katliamlara rağmen topraklarını terk etmek istemeyen Filistinlilerin sığındığı Gazze kentinde yoğunlaşıyor.

Gazze kenti, havadan ve karadan düzenlenen saldırılarla bombalanıyor. Bu saldırılara rağmen yüzbinlerce Filistinli Gazze kentinde kalmaya devam ediyor.

İsrail ordusu, açlığa ve saldırılara rağmen topraklarında kalmayı sürdüren Filistinlileri katliamlarla güneye göç etmeye zorluyor.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 170'ten fazla hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırılarını da yoğunlaştırdığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 419 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 160 kişi de yaralandı.

Son saldırılarda 19 Filistinli yaşamını yitirdi

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'in hedefinde yine siviller, yerinden edilenlerin sığındığı çadırlar, araçlar ve binalar vardı.

Gazze Şeridi'nin Zevayde beldesinde içinde insanların barındığı bir eve İsrail ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 11 Filistinli hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Güneydeki Han Yunus kentinde İsrail savaş uçaklarının Vadi Ailesi'nin evine düzenlediği saldırı sonucu ikisi kadın, 4 Filistinli can verdi, 13 kişi de yaralandı.

Yine kentin doğusunda Beni Suheyla beldesinde bir evin hedef alınmasıyla Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

Gazze kentinde Tünel bölgesinde 2 kişi, Han Yunus'ta da 1 kişi daha İsrail askerlerinin saldırıları sonucu yaşamını yitirdi.

Tuffah Mahallesi'nde bir evin hedef alınması sonucunda aralarında 4'ü çocuk, 15 Filistinli yaralandı. Kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Göleti çevresindeki evlere İsrail dronları tarafından bombalar atıldı.

Gazze kentinin kuzeyi ve batısındaki bölgeler İsrail topçularının atışlarının hedefi oldu.