İsrail, su dolum istasyonunu vurdu: Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi

İsrail keşif uçağının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde yer alan su dolum istasyonunda sivillerin toplandığı alanı bombalaması sonucu 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, İsrail keşif uçağının, Hirbet el-Ades bölgesinde su dolum noktasında bulunan bir grup Filistinliyi hedef aldığı, saldırıda ölen ve yaralananların olduğunu aktardı.

Gazze-Avrupa Hastanesi kaynakları da İsrail'in Refah kentinin kuzeyindeki Hirbet el-Ades bölgesindeki saldırısında sivilleri hedef aldığı saldırısının ardından hastaneye 8 Filistinlinin naaşının getirildiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne karşı sürdürdüğü soykırım savaşının bir yılını geride bırakırken, son iki gün içinde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava ve topçu saldırılarını yoğunlaştırdı.

41 bin 909 Filistinli öldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 730 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara" esnasında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 744 Filistinli hayatını kaybetti.