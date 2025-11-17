  1. Ekonomim
İsrail ordusu, Suriye’nin Kuneytra iline bağlı Han Ernebe beldesindeki Hafayer bölgesinde aynı aileden dört genci gözaltına aldı.

İsrail, Suriye'de dört genci alıkoydu
Suriye devlet televizyonu el-İhbariye'nin muhabirine dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu dün Kuneytra'ya bağlı Han Ernebe beldesindeki Hafayer bölgesinde aynı aileden dört genci gözaltına aldı.

Yerel kaynaklara göre söz konusu gençler, bir gün önce İsrail güçlerinin zarar verdiği aile çiftliğinde onarım çalışması yaptıktan sonra dönüş yolunda İsrail işgal güçlerince gözaltına alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025’e kadar Suriye’nin farklı bölgelerinde 1000'den fazla hava saldırısı ve 400’ün üzerinde kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

