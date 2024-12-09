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İsrail, Suriye'de Lazkiye Limanı ve Kamışlı Havaalanı'nı hedef aldı

İsrail Savunma Kuvvetleri, Suriye’nin Akdeniz kıyısındaki Lazkiye limanı ve Kamışlı Havaalanı'nı bombaladı.

Haber Merkezi
ANKA
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İsrail, Suriye'de Lazkiye Limanı ve Kamışlı Havaalanı'nı hedef aldı
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İsrail, Suriye’nin Akdeniz kıyısındaki Lazkiye Limanı'nı hedef aldı. Saldırılarda, devrik Esad yönetiminin Suriye donanmasına ait unsurların hedef alındığı öğrenildi. 

Suriyeli güvenlik kaynaklarına göre, bu saldırı, bir gün önce Şam’da düzenlenen üç hava saldırısının ardından geldi. İsrail, Şam’daki bir güvenlik kompleksi ile geçmişte İran’ın füze geliştirme için kullandığı belirtilen bir hükümet araştırma merkezini de bombaladı. Pazar günü erken saatlerde ise İsrail, Sweida şehrinin kuzeyindeki Khalkhala hava üssü dahil olmak üzere Suriye’nin güneybatısında en az yedi hedefi bombaladı. 

İsrail, saldırılarını Türkiye sınırına sıfır noktadaki Kamışlı Havaalanı gibi noktalara da genişletti ve Suriye’nin donanması ile kara-hava unsurlarını hedef aldı. Suriye’deki çatışmalar, İsrail sınırı ve Fırat’ın doğusundaki bölgelerde yoğunlaşırken, bu alanlarda saldırıların sürdüğü ifade ediliyor.

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