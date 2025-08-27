  1. Ekonomim
İsrail, Suriye'de ordu kışlalarını vurdu

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam kırsalında El-Kisvah yakınlarındaki eski ordu kışlalarını vurdu.

İsrail savaş uçakları, Şam’ın el-Kisve bölgesinde Suriye ordusuna hava saldırısı düzenledi.

Dün düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Suriye askerlerini kurtarmakla görevli bir başka ordu grubu hedef alındı.

Saldırı sonucu hasar ya da zayiat bulunup bulunmadığına dair henüz bir bilgi yok.

6 Suriyeli asker hayatını kaybetmişti

İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA), Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Küsve bölgesine düzenlediği saldırılarda 6 Suriyeli askerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin aktardığına göre, İsrail SİHA'ları dün öğle saatlerinden sonra Şam'ın güneybatısında yer alan Küsve'de Suriye ordusuna ait bazı noktaları hedef almıştı

Düzenlenen saldırılarda 6 Suriyeli asker yaşamını yitirdi.

Dün, Suriye devlet televizyonu El-İhbariye, işgalci İsrail güçlerinin Kuneytra'nın kuzeyindeki Tırınce köyünde bir eve düzenlediği saldırıda 1 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını "şiddetle" kınamıştı.

