İsrail, Suriye'nin başkenti Şam’da bir binayı hedef aldı: 4 kişi öldü
Suriye basını, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’da bir binaya düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İHA
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İsrail, Suriye’ye bir kez daha hava saldırısı düzenledi. Suriye basını, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’ın batısındaki Mezzah’da bir binaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Haberlerde, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail saldırısına karşılık verdiği belirtildi.
Haberlerde, ayrıca İsrail’in saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerini hedef aldığı öne sürüldü.
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