  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail, Suriye'nin başkenti Şam’da bir binayı hedef aldı: 4 kişi öldü
Takip Et

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam’da bir binayı hedef aldı: 4 kişi öldü

Suriye basını, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’da bir binaya düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam’da bir binayı hedef aldı: 4 kişi öldü
Takip Et

İsrail, Suriye’ye bir kez daha hava saldırısı düzenledi. Suriye basını, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’ın batısındaki Mezzah’da bir binaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Haberlerde, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail saldırısına karşılık verdiği belirtildi.

Haberlerde, ayrıca İsrail’in saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerini hedef aldığı öne sürüldü.

Netanyahu: Nasrallah'ın muhtemel halefi Haşim Safiyuddin öldürüldüNetanyahu: Nasrallah'ın muhtemel halefi Haşim Safiyuddin öldürüldüDünya

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ile telefonda görüştüGündem

 

Dünya
Netanyahu: Nasrallah'ın muhtemel halefi Haşim Safiyuddin öldürüldü
Netanyahu: Nasrallah'ın muhtemel halefi Haşim Safiyuddin öldürüldü
Rusya'dan Discord için yasaklama kararı
Rusya'dan Discord için yasaklama kararı
İptal edilen uçak biletlerini satmıştı! Qantas'a dev para cezası
İptal edilen uçak biletlerini satmıştı! Qantas'a dev para cezası
İsrail, Lübnan sınırına yakın 5 beldeyi "askeri bölge" ilan etti
İsrail, Lübnan sınırına yakın 5 beldeyi askeri bölge ilan etti
Almanya'da köpek vergisiden rekor gelir elde edildi
Almanya'da köpek vergisiden rekor gelir elde edildi
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları tarım arazileri ve gıda üretimini de vurdu
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları tarım arazileri ve gıda üretimini de vurdu