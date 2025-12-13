İsrail, Suriye’nin güneyinde ihlallerine devam ediyor

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye", İsrail işgal güçlerinin, 6 askeri araçla Kuneytra kırsalının güneyindeki Sayda el-Hanut köyüne girdiğini, 4 evi aradığını, köy ve çevresinde dört kontrol noktası kurduğunu bildirdi.

Şam yönetimi, İsrail’in, Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye’nin çeşitli bölgelerine 1000'in üzerinde hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.