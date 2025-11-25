  1. Ekonomim
İsrail, Suriye'nin Kuneytra ilinde su hattı onarımını engelledi

İsrail, Suriye'nin güneybatısındaki Kunaytra iline bağlı Hamidiyye köyünde su hattını onarmak isteyen köy halkını engelledi.

Suriye'nin devlet televizyonu El-İhbariyye'nin, ABD merkezli X şirketin sosyal medya hesabındaki haberde, İsrail askerlerinin, Kunaytra'nın kuzey kırsalında yer alan Hamidiye köyünde, bölgeyi besleyen su hattının onarım çalışmalarına izin vermediği belirtildi.

Haberde, bu müdahalenin, köylülerin su hattını yeniden işler hale getirme ve bölge halkına su temin etme çabalarını sekteye uğrattığı vurgulandı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusuna ait iki devriye dün, Ruveyhine ve Samadiyye köylerine ilerlemiş, Ruveyhine köyünde geçici kontrol noktası kurmuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025’e kadar Suriye'nin farklı bölgelerinde 1000'den fazla hava saldırısı ve 400’ün üzerinde kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

