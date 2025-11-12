  1. Ekonomim
İsrail, Suriye'nin Kuneytra ilindeki ihlallerini sürdürüyor

İsrail, Kuneytra ilinde işgal ettiği yerleşim yerlerinde sivillerin giriş ve çıkışlarını engelleyerek kontrol noktası kurdu.

Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre İsrail ordusuna ait bir birlik, Kuneytra'nın Ebu Gara köyü ile Suveyse köyü arasında kontrol noktası kurarak giriş ve çıkışları engelledi.

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırıları sürüyor

Haberde, İsrail'in dün Kuneytra kırsalındaki Samdaniyye ve Muşeyrife köylerine de girdiği hatırlatıldı.

Bölge sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen bariyerler, bölgeye erişimi ciddi ölçüde kısıtlıyor.

İsrail, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması’nı, uluslararası hukuku ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ederek Suriye topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor.

