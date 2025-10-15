  1. Ekonomim
İsrail, Suriye'nin güneybatısında yer alan Kuneytra ili kırsalındaki Ufaniyye köyüne baskın düzenleyerek bölgede yol kontrol noktası kurdu.

İsrail, Suriye'nin Kuneytra kırsalına baskın düzenledi
Suriye'nin resmi devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusuna ait konvoy, Kuneytra'nın kuzey kırsalında yer alan Ufaniyye köyüne girerek iki eve baskın düzenledi.

Baskın sırasında herhangi bir tutuklama olayı yaşanmadı.

Aynı bölgede, biri ağır iş makinesi (buldozer) ve ikisi tank olmak üzere sekiz askeri araçtan oluşan başka bir İsrail konvoyu da Doğu Samdaniye beldesi yönüne doğru ilerledi.

Söz konusu konvoy, birkaç saat boyunca Cebbe Kurum Tepesi çevresindeki yol kontrol noktasında konuşlandıktan sonra Kuneytra kentine doğru geri çekildi.

Ne olmuştu?

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun rejimin devrildiği 8 Aralık 2024’ten 18 Eylül 2025’e kadar ülkesine 1000’den fazla hava saldırısı ve 400’ün üzerinde kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

