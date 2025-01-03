İsrail, Suriye'yi hedef aldı! Halep'te şiddetli patlamalar
İsrail'in Suriye'nin Halep kentindeki Safira kasabasında askeri tesisler, bilimsel araştırma merkezi ve silah depolarını hedef aldığı, bölgeden şiddetli patlama sesleri yükseldiği bildirildi.
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Suriye'nin Halep şehrinde şiddetli patlamalar duyuldu. Patlamaların nedeninin İsrail hava saldırısı olduğu bildirildi. Patlama anına ilişkin görüntüler yerel basın tarafından yayınlandı.
İsrail'in Halep'in Safira kasabasında bulunan askeri tesisleri, bilimsel araştırmalar yapan bir merkezi ve silah depolarını vurduğu ifade edildi.
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