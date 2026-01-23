İsrail tankı, UNIFIL ile ortak saha görevi yürüten Lübnan askerlerine ateş açtı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, güney sınırına yakın Hiyam beldesinin güneyinde UNIFIL ile birlikte saha görevi icra eden Lübnan askerlerinin çevresine saldırı düzenlendi.

Saldırının, Hamamis bölgesindeki bir İsrail askeri noktasında bulunan tanktan açılan ateşten kaynaklandığı aktarıldı.

Saldırıya ilişkin Lübnan ordusundan ya da UNIFIL'den henüz bir açıklama yapılmadı.