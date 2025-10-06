İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden 29 kişi Madrid’e döndü

Tel Aviv'den Madrid'e Air Europa hava yollarının tarifeli uçağıyla gelen Küresel Sumud Filosu'nun 29 aktivistinden 21'inin İspanyol, geri kalanının Portekiz ve Hollanda vatandaşı olduğu belirtildi.

Eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin Barselona Belediyesindeki meclis üyesi Jordi Coronas ve Compromis partisinden Valensiya özerk yönetim parlamentosu üyesi Juan Bordera'nın da aralarında olduğu 21 İspanyol'u, Madrid'deki Adolfo Suarez Barajas Havalimanı'nda kalabalık bir grup karşıladı.

Havalimanı terminalinde "Özgür Filistin", "Katil Netanyahu", "İşgalci İsrail" sloganları atan kalabalık, İspanya'ya dönen filo üyelerine sarılarak destek verdi.

Sağlık Bakanı Monica Garcia Gomez, Podemos partisinin lideri Ione Belarra ile komünist görüşlü Birleşik Sol (IU) partilerinden bazı temsilciler de Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistleri karşılamaya geldi.

Havalimanında basın mensuplarına konuşan Bakan Garcia, herkese emekleri için teşekkür ederek, "İsrail'in yasa dışı yollarla aktivistleri kaçırmasını kınadığını" söyledi.

Bakan Garcia ayrıca, son günlerde "soykırıma hayır" ve uluslararası hukukun sistematik ihlaline karşı düzenlenen gösterilerden övgüyle bahsetti.

Belarra da basına yaptığı açıklamada, "İsrail, terörist bir devlet ve bunu, Küresel Sumud Filosu üyelerine yaptığı saldırılarla ve yasa dışı alıkoymalarla gösterdi." dedi.

İsrail'den tüm filo üyelerini serbest bırakmasını isteyen Belarra, İspanya hükümetinden de İsrail ile tüm ilişkileri kesmesini talep etti.

İsrail’in dayattığı belgeyi imzalamayı reddeden 28 İspanyol hala cezaevinde tutuluyor

İsrail'in alıkoyduğu filo üyelerinden serbest bırakmak için şart koyduğu "yasa dışı giriş yaptıklarını kabul eden belgeyi imzalayanların" Madrid'e geldiği, bunu kabul etmeyen 28 İspanyol'un halen İsrail'de cezaevinde alıkonulduğu bildirildi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İspanyol devlet televizyonu RTVE'ye açıklamasında, İsrail'de kalan İspanyolların serbest kalana kadar her gün ziyaret edileceğini söyledi.

Albares, "İhtiyacı olanların yiyecek, içme suyu ve sağlık hizmeti aldıklarından her gün emin olacağız. Ayrıca bu vatandaşlardan bazılarının İspanyol parlamenter olduğunu ve dolayısıyla üst düzey garanti ve dokunulmazlıklardan yararlandığını açıkça belirttik. Bu, tüm İspanyollara aynı özeni göstermediğimiz anlamına gelmiyor ancak parlamenterleri ayrılan ülkeler olduğu gibi, bizimkilere de aynı şekilde davranılmasını talep ediyoruz." açıklamasında bulundu.

İsrail'in şart koyduğu belgeyi imzalamayanlar arasında Halk Birliği Adaylığı (CUP) partisinin Katalonya özerk parlamentosu sözcüsü Pilar Castillejo ve bu partinin yönetim kadrosunda bulunan Adria Plazas da bulunuyor.