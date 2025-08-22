  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail, Tel Aviv ile ilişkileri askıya alan Barcelona Belediye Başkanı'nın ülkeye girişini yasakladı
Takip Et

İsrail, Tel Aviv ile ilişkileri askıya alan Barcelona Belediye Başkanı'nın ülkeye girişini yasakladı

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılar edeniyle Tel Aviv yönetimiyle kurumsal ilişkileri askıya alan Barcelona Belediyesinin Başkanı Jaume Colboni'nin ülkeye girişini engelleme kararı aldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail, Tel Aviv ile ilişkileri askıya alan Barcelona Belediye Başkanı'nın ülkeye girişini yasakladı
Takip Et

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre İçişleri Bakanlığı, bu gece İsrail’e gelmesi beklenen Başkan Colboni’nin ülkeye alınmayacağını açıkladı.

Colboni, Batı Kudüs'teki Holokost Anma Merkezi "Yad Vaşem"i ziyaret etmeyi ve Filistin yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyordu.

Barcelona Belediye Meclisi, İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırıları ve uyguladığı insani abluka sonucu yaşanan kıtlık sebebiyle mayısta Tel Aviv yönetimiyle "ilişkileri kesme" kararı almıştı.

Collboni karara ilişkin Belediye Meclisi'ne hitabında, "Gazze'de son bir buçuk yıldır yaşanan acılar ve ölümler ile İsrail hükümetinin son saldırıları, her türlü ilişkiyi sürdürülemez hale getiriyor" demişti.

Belediye Meclisi, ayrıca 1998’de Tel Aviv ile Barcelona’yı kardeş kent ilan eden anlaşmayı “uluslararası hukuka saygı yeniden tesis edilene ve Filistinlilerin temel haklarına saygı gösterilene kadar” askıya aldığını duyurmuştu.

Ancak 28 Mayıs 2023'te yapılan yerel seçimlerin ardından belediye başkanı seçilen Colboni'nin inisiyatifiyle söz konusu karar iptal edilmişti.

Birleşmiş Milletler, Gazze'de resmen kıtlık ilan ettiBirleşmiş Milletler, Gazze'de resmen kıtlık ilan ettiDünya
Dünya
California'da Demokratlara 5 sandalye daha kazandırabilecek düzenleme referanduma sunulacak
California'da Demokratlara 5 sandalye daha kazandırabilecek düzenleme referanduma sunulacak
DSÖ: Gazze'de sadece bu yıl yetersiz beslenme nedeniyle 206 kişi öldü
DSÖ: Gazze'de sadece bu yıl yetersiz beslenme nedeniyle 206 kişi öldü
İspanya'da 18, Portekiz'de 2 noktada büyük yangınlar sürüyor
İspanya'da 18, Portekiz'de 2 noktada büyük yangınlar sürüyor
Filistinli gazeteciler, Gazze’de gerçeği belgelemenin bedelini canlarıyla ödüyor
Filistinli gazeteciler, Gazze’de gerçeği belgelemenin bedelini canlarıyla ödüyor
Trump’ın hediyelik eşya dükkanı: Sevdiği liderlere favori mekanına götürüyor
Trump’ın hediyelik eşya dükkanı: Sevdiği liderlere favori mekanına götürüyor
Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye insani yardım için hareket hazırlığında
Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye insani yardım için hareket hazırlığında