İsrail, Trump'ın "Gazze'de çocuklar aç" açıklamasına yanıt vermekten kaçındı

Bakan Saar, Batı Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında saldırı ve insani yardım ambargosuyla insani felakete sürükledikleri Gazze Şeridi'ne ilişkin konuştu.

"Çarpıtılmış uluslararası baskı kampanyası"

İsrail'in saldırılar ve uyguladığı abluka nedeniyle büyük bir insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi sağlanması ve saldırıları sona erdirmesi çağrılarının "çarpıtılmış uluslararası baskı kampanyası" olduğunu iddia etti.

Söz konusu baskıların ikinci amacının İsrail'e iki devletli çözümü kabul ettirmek olduğunu iddia eden Saar, Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

"İsrail, 21. yüzyılın Çekoslavakyası olmayacağını" öne süren Saar, uluslararası baskının Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması olasılığını "doğrudan sabote ettiğini" ileri sürdü.

Basın toplantısında Saar'a, ABD Başkanı Trump'ın dün İskoçya'da "Birçok insanı kurtarabiliriz. O çocukların bazıları gerçekten açlıktan ölüyor. Bunu görüyorum ve bunu uyduruyor olamazsınız."açıklamasını hatırlatarak, "Gazze'de açlık olduğunu kabul ediyor musunuz?" diye soruldu.

Trump'ın açıklamasına doğrudan cevap vermekten kaçınan Saar, "Yaklaşık 2 yıllık savaşın ardından Gazze'de çetin bir durum olduğu açık ancak yabancı basının desteklediği Gazze'de açlık politikası yürütüldüğü yalanı var." ifadelerini kullandı.

Saar, İsrail'in Gazze Şeridi'nin bazı kesimlerini ilhak etmeyi planlayıp planlamadıkları sorusuna "iç tartışmalar" olduğu gerekçesiyle yorum yapmaktan kaçındı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 88'i çocuk 147 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 34 Filistinli hayatını kaybetti, 145 bin 870 kişi de yaralandı.