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İsrail, Tulkerim Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 16 evi yıktı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 21 Ocak'tan bu yana saldırılarını sürdürürken Tulkerim Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 16 evi yıktı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, Tulkerim Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 16 evi yıktı
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İsrail ordusuna ait buldozerler, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait evleri yıkmaya başladı.

İsrail'in saldırıları sürüyor

Bunun, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyine saldırı başlatmasının ardından uyguladığı "en büyük yıkım operasyonu" olduğu belirtiliyor.

İsrail askerleri, Tulkerim Mülteci Kampı'nın birçok mahallesinde konuşlanırken bölgeden yer yer silah sesleri duyuluyor.

Tulkerim Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Faysal Selame, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Tulkerim Mülteci Kampı'nda 16 evi yıkacaklarını bildirdiğini söylemişti.

İsrail ordusu başta Cenin kenti ve mülteci kampı olmak üzere Batı Şeria'nın kuzeyindeki kent ve kamplara 21 Ocak'tan bu yana saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği saldırılarda 56 Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği saldırılarda 56 Filistinli hayatını kaybetti.

Binlerce Filistinlinin yerinden edildiği saldırılarda, bölgedeki altyapının yanı sıra Filistinlilerin evleri ve mülkleri de yerle bir edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 917 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

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