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İsrail, tüm diplomatlarını Türkiye’den çekme kararı aldı

İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye’den çekme kararı aldı.

Haber Merkezi
İHA
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Edinilen bilgilere göre İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye’den çekme kararı aldı. Diplomatların iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk edecekleri belirtildi.

İsrail vatandaşları dün ve önceki gün İstanbul'dan yapılan uçuşlarla Türkiye'den ayrılmıştı.

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