İsrail uçakları Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurdu

Hizbullah, komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak dün sabah İsrail'e yönelik saldırısının ilk aşamasını başarıyla tamamladığını açıklarken, İsrail’de 48 saat olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Saldırıların ardından İsrail de Lübnan'daki Hizbullah hedefl erine hava saldırıları düzenledi. Saldırıların, ülkede büyük bir saldırı düzenleneceğine yönelik istihbarat üzerine gerçekleştirildiği ve önleyici nitelikte olduğu açıklandı.

Son gelişmeler üzerine ulusal güvenlik kabinesini olağanüstü toplayan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu “Bize kim zarar verirse, biz de ona zarar veririz" dedi. Netanyahu, Hizbullah'ın roket ve insansız hava araçlarıyla planladığı saldırıyı boşa çıkardıklarını ancak bunun hikayenin sonu olmadığını ifade etti.

Savunma Bakanı Yoav Gallant, iç cephede acil durum ve ülke genelinde 48 saat sürecek olağanüstü hal ilan etti. İsrail ordusundan yapılan son açıklamada, "Saldırılar şimdilik sadece güney Lübnan'a yönelik. Ancak tehdit olan her yeri vuracağız" denildi. Dışişleri Bakanı Israel Katz da İsrail'in topyekün bir savaş istemediğini, ancak sahadaki gelişmelere göre hareket edeceklerini söyledi.

Hamas da Hizbullah ile İsrail arasında tırmanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, Tel Aviv'in Şükür'e düzenlediği suikasta misilleme olarak İsrail'in derinliklerinde stratejik ve hassas hedefl ere nitelikli bir saldırıyla karşılık vermesinden dolayı Hizbullah'ı tebrik etti, bunun İsrail'e atılmış güçlü bir tokat olduğunu, terörün karşılıksız kalmayacağı" mesajı verdiğini belirtti. İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan gerginlik sebebiyle uluslararası 10 hava yolu şirketinin İsrail'e yapılacak 52 seferi iptal ettiği ve yüzlerce seferin de ertelendiği açıklandı.