  İsrail, UCM'ye Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararlarının iptali için başvuru yaptı
İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirlerinin iptali ve Han’ın İsrail’le ilgili davalardan menedilmesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

İsrail'in, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) Başsavcı Karim Khan'ın davadan alınması ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama kararının iptali için başvuru yaptığı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, temyiz başvurusunun ‘savcının İsrail aleyhine asılsız ve temelsiz iddiaları ileri sürmek için gayrimeşru kişisel nedenlerle hareket ettiğine dair ciddi endişeler uyandıran önemli bilgiler ve raporlar nedeniyle’ yapıldığını iddia etti.

